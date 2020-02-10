بيلي إيليش بإطلالتين مختلفتين في الأوسكار.. وتُبكي الحضور!

قدّمت المغنية العالمية "بيلي إيليش" عرضاً عاطفياً ليلة أمس الأحد خلال حفل الـ 92 لتوزيع جوائز الأوسكار السنوية.

وعرضت بيلي أغنية The Beatles الأسطورية حيث غنتها بموسيقى حزينة بينما كان شقيقها فينيس أوكونيل يعزف لحنها على البيانو، وذلك خلال فقرة ذكرى وفاة العديد من مشاهير هوليوود خلال الـ 12 شهراً الماضية من بينهم كوبي برايانت الذي قُتل إلى جانب ابنته الصغيرة في حادث تحطّم الطائرة.

وتناسقاً مع الموضوع الذي تغني بيلي من اجله فقد أطلّت على مسرح دولبي في هوليوود وهي ترتدي جمبسوت أسود فضفاض اللامع كما تزيّنت ببعض الإكسسوارات الفضية، ووضعت أظافر صناعية مطابق لونها للفستان وطويلة.

ولم تكتفي بيلي بهذا العرض خلال حفل الأوسكار فقد كان لها العديد من العروض الموسيقية في الليل حيث شاركت في افتتاح عرض جانيل موني.

وخلال وقت لاحق كانت كل الأنظار تدور حول بيلي إيليش التي استبدّلت إطلالتها السوداء بأخرى بيضاء بالكامل على السجادة الحمراء حيث ارتدت بليزر من الصوف مزيّن بعلامة مجموعة شانيل نسّقتها مع بنطال مطابق وحذاء رياضي أسود كما تزيّنت بالعديد من الإكسسوارات الفضية.

وبالرغم من أداء بيلي كان قوياً إلا أنها تعرّضت لانتقاد من قبل متابعينها لأنهم كانوا يتوّقعون في ظهورها الاول ان تتطرق لموضوع فيلم جيمس بوند وهذا لم تفعله.

لكن شقيقها كشف في وقت سابق إن فيلم جيمس بوند الذي ينتظره الناس بفارغ الصبر سيصدر قريباً، ورفض الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

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