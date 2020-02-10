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بيلي إيليش بإطلالتين مختلفتين في الأوسكار.. وتُبكي الحضور!

منشور 10 شباط / فبراير 2020 - 10:30
بيلي إيليش
بيلي إيليش

قدّمت المغنية العالمية "بيلي إيليش" عرضاً عاطفياً ليلة أمس الأحد خلال حفل الـ 92  لتوزيع جوائز الأوسكار السنوية.

وعرضت بيلي أغنية The Beatles الأسطورية حيث غنتها بموسيقى حزينة بينما كان شقيقها فينيس أوكونيل يعزف لحنها على البيانو، وذلك خلال فقرة ذكرى وفاة العديد من مشاهير هوليوود خلال الـ 12 شهراً الماضية من بينهم كوبي برايانت الذي قُتل إلى جانب ابنته الصغيرة في حادث تحطّم الطائرة.

Subdued: For the tribute the Grammy-winner, 18, wore a beaded black jacket in her signature baggy silhouette

وتناسقاً مع الموضوع الذي تغني بيلي من اجله فقد أطلّت على مسرح دولبي في هوليوود وهي ترتدي جمبسوت أسود فضفاض اللامع كما تزيّنت ببعض الإكسسوارات الفضية، ووضعت أظافر صناعية مطابق لونها للفستان وطويلة.

Musical: The Bad Guy artist struck a somber tone with the cover, which she performed with brother Finneas O'Connell on the piano

ولم تكتفي بيلي بهذا العرض خلال حفل الأوسكار فقد كان لها العديد من العروض الموسيقية في الليل حيث شاركت في افتتاح عرض جانيل موني.

وخلال وقت لاحق كانت كل الأنظار تدور حول بيلي إيليش التي استبدّلت إطلالتها السوداء بأخرى بيضاء بالكامل على السجادة الحمراء حيث ارتدت بليزر من الصوف مزيّن بعلامة مجموعة شانيل نسّقتها مع بنطال مطابق وحذاء رياضي أسود كما تزيّنت بالعديد من الإكسسوارات الفضية.

Night and day! Billie's dark onstage look was almost a complete 180 from her red carpet attire

وبالرغم من  أداء بيلي كان قوياً إلا أنها تعرّضت لانتقاد من قبل متابعينها لأنهم كانوا يتوّقعون في ظهورها الاول ان تتطرق لموضوع فيلم جيمس بوند وهذا لم تفعله.

لكن شقيقها كشف في وقت سابق إن فيلم جيمس بوند الذي ينتظره الناس بفارغ الصبر سيصدر قريباً، ورفض الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

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