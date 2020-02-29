جودي كومر وساندرا أوه بعرض مثير.. هل تروّجان لمفاجأة جديدة!

كشفت النجمتان "جودي كومر" و "ساندرا أوه" عن تاريخ إصدار الموسم الثالث من سلسلة Killing Eve والذي سيعرض على BBC America في 26 أبريل.

ونُشر مقطع فيديو مثير للنجمتان المثيرتان عبر انستغرام وظهرتا بإطلالة مثيرة حيث ارتدت ساندرا أوه فستان شيفون باللون الخمري والذي تميّز بفتحة كبيرة جهة الصدر كما تزيّن بذيل طويل وأربطة حول يدها.

أما جودي كومر فاختارت فستاناً أحمر من الشيفون وبقصة الأوف شولدر كما وضعت وشاح مطابق حول عنقها وتميّز بشق طويل يبلغ أعلى الفخذ.

وظهرت جودي وساندرا في مقطع الفيديو وهما تمسكان بأيدي بعضهما البعض بينما كانت أذرعهما متشابكة باستخدام خيوط حمراء ملفوفة من الفساتين وفي مقطع آخر ظهرت فيه جودي وهي تمسك بالسكين وتضعه على فمها.

وانتقل المتابعون إلى موقع تويتر بعد مشاهدة مقطع الفيديو ليشاركوا فرحتهم بإصدار الموسم الثالث، فقال أحدهم: "KillingEve أكمل فرحتي بالعالم لهذا اليوم هل ما يزال تاريخ الإصدار 26 أبريل؟".

وأضاف آخر: "لقد صنع هذا الخبر يومي"، وتابع ثالث: "القوة التي لديهم والذكاء الذي لديهم والوصول والتأثير والتداعيات الدولية كل ذلك شيء مميز".

ويبدو واضحاً أنه في السلسلة الجديدة تعود فيلانيل إلى حيلها القديمة مرة أخرى لأنها تتنكر كالمهرج بعد أن تحولت إلى شرطي وأستاذة".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: