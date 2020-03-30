ديانا فيكرز تطلب من متابعيها عدم إقامة علاقة حميمية.. والاستمناء كبديل!

طلبت النجمة الامريكية "ديانا فيكرز" من معجبيها الامتناع عن تقبيل بعضهم البعض وممارسة العلاقة الحميمةأثناء العزل؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وأعادت نجمة برنامج X Factor كتابة كلمات أغنية النجمة الأمريكية "دوا ليبا" بعنوان One Kiss لتتناسب مع الموقف الذي يعيشه العالم، وشاركتها صديقتها "جوني" التي جلست خلف البيانو لتعزف المقطوعة الغنائية الجديدة.

استبدلت "ديانا فيكرز"، البالغة من العمر 28 عامًا، عبارة "قبلة واحدة كل ما يحتاجه الأمر لتقع في حبي" إلى "قبلة واحدة كل ما يتطلبه الأمر (نقل فيروس كورونا)، لذا يرجى فقط أن تستمني".



وبدأت "فيكرز" الأغنية: "لقد أمضينا بعض الأيام في الحجر الصحي، والحياة بدأت تفقد معناها تدريجيًا، وجميع أحبائي السابقين في صندوق رسائلي، جميعهم مستثارون ويودون التواصل معي".

وأضافت: "إذا كنت تمتلك ذلك الفيروس، فلا تقترب مني.. فهذا ليس ما أحتاجه حقًا، فلن أرضخ لحركاتك وصورك العارية".

وانهال العديد من النجوم والمشاهير العالميين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيهم يومياتهم في الحجر المنزلي.





اقرأ المزيد حول "كورونا" في Buzz بالعربي: