فيديو مضحك.. مقدم برامج أمريكي يدعو لاستخدام شطاف المياه بعد نفاذ ورق المرحاض

مع نفاذ كميات أوراق المراحيض في الولايات المتحدة نظرًا لتفشي فيروس كورونا، وشراء الأفراد أكثر من حاجتهم واحتكار البضائع، يعتقد الكثيرون أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هي بشراء شطاف الماء!

تخلو البيوت الأجنبية بشكل عام من شطاف الماء عكس الدول العربية، ما يعني أن استخدام أوراق المرحاض يعد عنصرًا أسياسيًا يجب توافره في المنزل، وهو ما أكَّد عليه مقدم البرامج الكوميدي "ستيفن كولبير".



شارك "ستيفن كولبير" متابعيه عبر حسابه على موقع "فيسبوك" فيديو ترويجي لمنتج الشطاف، وعلَّق: "تعاني من نقص ورق المرحاض؟ وجدنا لك الحل".

وعلَّق أحد المستخدمين: "لا للمزاح! كنت أقول لسنوات أن الشطاف رائع وفعال من حيث التكلفة والحفاظ على الموارد وأنت تحصل فقط على المقعد دون حماقة كهربائية من شركة كوهلر ففي 15 دقيقة تتغير حياتك. كما أنه معجزة عندما تكون مريضا."

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