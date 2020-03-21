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فيونا فيليبس مصابة بالكورونا.. وهذا ما قالته للمعجبين!

منشور 21 آذار / مارس 2020 - 10:08
فيونا فيليبس
فيونا فيليبس

كشفت النجمة "فيونا فيليبس" أنها مصابة بفيروس كورونا وذلك ليلة أمس الجمعة بعد أن عانت من التهاب بالحلق وسعال جاف والصداع.

ونشرت فيونا عبر حسابها الخاص على "تويتر" بأنها مصابة بالكورونا حيث وصفت المرض بأنه غير لطيف للغاية لكنها حددت الأعراض التي أصيبت بها.

Confirmed: Fiona Phillips has revealed she has coronavirus after suffering a 'sore throat, dry cough and headache' (pictured in February)

لكن فيونا حثت أتباعها على عدم الذعر مع استمرار ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 177، حيث أنها كتبت: "أنا في السرير مصابة بالكورونا إنه ليس شريكاً لطيفاً ولكنه ليس أكثر من التهاب حلق وسعال جاف وصداع وتعب وسأبقى على هذا الحال.. لا داعي للذعر!".

Ill: The former GMTV host, 59, took to Twitter to share the news on Friday night as she urged her fans not to panic

وردت فيونا على سؤال أحد المتابعين عندما استفسر ما إذا كانت تعاني من هذه الأعراض فأجابته: "أنا لا أعاني كثيراً لا بأس وشكراً على السؤال".

وفيونا واحدة من مجموعة كاملة من النجوم الذين أكدّوا إصابتهم بالفيروس منهم توم هانكس وزوجته وشارلوت لورانس وغيرهم، كما أن العديد منهم في الحجر الصحي.

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