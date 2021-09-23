من خلال بطنها المنتفخ.. كاتي بيري تثير شائعات حملها بطفلها الثاني!

استقبلت النجمة كاتي بيري طفلتها الأولى دايزي مع زوجها أورلاندو بلوم في السنة الماضية، حيث شاركت أخبار حملها وولادتها مع المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو واضحاً أن كاتي تحاول إثارة الجدل والشائعات حولها بعد نشرها صورة جديدة لها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت كاتي ببطن منتفخ فتضاربت الآراء حول أن هذا أمر طبيعي بعد ولادتها طفلتها الاولى، والبعض الآخر أكّد بأنها حامل بطفلها الثاني.

وخلال وقت لاحق شاركت كاتي مقطع فيديو ملفت أيضاً من إجازتها الصيفية ظهر فيه أورلاندو بلوم وهو عاري تماماً ويقف على شاطىء البحر، وعلّقت كاتي: "حبيبي لقد تركتك ليومين فقط".

وكانت بيري وأورلاندو بلوم قد تزوجا بعد لقائها عام 2016، وأنجبا طفلتهما ديزي عام 2020 مما أثّرت على اعمالهما وأولوياتهما.

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