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من خلال بطنها المنتفخ.. كاتي بيري تثير شائعات حملها بطفلها الثاني!

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:13
كاتي بيري
كاتي بيري

استقبلت النجمة كاتي بيري طفلتها الأولى دايزي مع زوجها أورلاندو بلوم في السنة الماضية، حيث شاركت أخبار حملها وولادتها مع المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويبدو واضحاً أن كاتي تحاول إثارة الجدل والشائعات حولها بعد نشرها صورة جديدة لها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وظهرت كاتي ببطن منتفخ فتضاربت الآراء حول أن هذا أمر طبيعي بعد ولادتها طفلتها الاولى، والبعض الآخر أكّد بأنها حامل بطفلها الثاني.

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وخلال وقت لاحق شاركت كاتي مقطع فيديو ملفت أيضاً من إجازتها الصيفية ظهر فيه أورلاندو بلوم وهو عاري تماماً ويقف على شاطىء البحر، وعلّقت كاتي: "حبيبي لقد تركتك ليومين فقط".

وكانت بيري وأورلاندو بلوم قد تزوجا بعد لقائها عام 2016، وأنجبا طفلتهما ديزي عام 2020 مما أثّرت على اعمالهما وأولوياتهما.

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