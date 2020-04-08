نجما مسلسل La Casa De Papel من أصول عربية.. أحدهما لبناني!

حقق مسلسل "لاكاسا دي بابيل" نجاحًا ساحٌقًا، ومع عودته في الجزء الرابع، عادت من جديد شخصية أحبها المشاهدين وهي "بوغوتا"، الذي ظهرت لأول مرة في الموسم الثالث.

يؤدي الممثل الإسباني "هوفيك كيوشكيريان" شخصية "بوغوتا"، وأشار أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنه ينحدر من أصول لبنانية، حيث ولد في لبنان عام 1972 لأب أرمني وأم إسبانية.

وغرَّد المستخدم عبر حسابه على موقع "تويتر": "هل لي بانتباهكم أرجوكم.. هوفيك الذي يؤدي شهصية بوغوتا ولد في بيروت.. هو ذو أصول لبنانية وأرمنية".

May I have your attention please.

Hovik Keuchkerian aka Bogota was Born In Beirut. He is Lebanese & Armenian. #LaCasaDePapel #LCPD4 pic.twitter.com/AHwSVvgkcp — խ (@khatchiig) April 4, 2020



ويُشار أن "كوتشكيريان" كان يبلغ من العمر 3 سنوات عندما انتقلت عائلته إلى إسبانيا، وأصبح بطلاً للوزن الثقيل في إسبانيا، ثم واصل مسيرته ككوميدي وكاتب وممثل.

ولا يعد "هوفيك" النجم الوحيد في المسلسل ممن ينحدر من أصول عربية، فالممثلة الإسبانية "نجوى نمري"، التي تؤدي شخصية محققة المباحث "إليسا سييرا"، تنحدر من أصول أردنية فقد ولدت لأب أردني يدعى "كرم نمري".

وقد نالت "نجوى نمري" لقب الممثلة الأكثر استفزازًا وجمالًا لدى الجمهور لبراعتها في أداء دورها.



يذكر أن الموسم الرابع من La Casa De Papel لأول مرة في 3 أبريل على منصة Netflix.

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