نجمة فيلم جيمس بوند تعلن شفائها من كورونا.. وتنشر صورة بمناسبة عيد الأم

كشفت الممثلة الهوليوودية "أولغا كوريلينكو" قبل أسبوع عن إصابتها بيفروس كورونا عبر مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنافذتها أثناء فترة الحجر المنزلي.
وبعد مضي أسبوع، شاركت بطلة فيلم "Quantum of Solace" أخبارًا سعيدة مع متابعيه مُعلنةً شفائها، ونشرت صورة لها مع طفلها أمام الموقد تزامنًا مع عيد الأم، وكتبت: "عيد أم سعيد! ملاحظة. لقد تعافت تمامًا".
Happy Mother’s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered 🙏 To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! I’m fine! And now I’m just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. 🙏 Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!! 💪 #coronavirus #коронавирус
وتطرَّقت للحديث عن مراحل شفائها، وكتبت: شعرت بأني في بحالة سيئة وكنت في الغالب في السرير لمدة أسبوع، وبقين نائمة في الفراش، وعانيت من حمى وصداع شديدين..في الأسبوع الثاني، ذهبت الحمى ولكن ظهرت بعض أعراض السعال الخفيف وشعرت بالتعب الشديد.. وبحلول نهاية الأسبوع الثاني، شعرت بتحسن، وانتهى السعال تقريبًا على الرغم من أنني ما زلت أسعل في الصباح لكن بعد ذلك يختفي تمامًا!".
Hello everyone! I’m feeling better today. My fever is gone! I hear people can’t figure out where I currently am. I’m in London! How do I know it’s coronavirus and not just a flu? I did a test for coronavirus which came back positive. What are the medicines that doctors prescribed as treatment? NONE! I was told to take paracetamol in case my fever was too high and if I was in too much pain. However, I do take vitamins and supplements. Please note that these vitamins do NOT cure Coronavirus but only help the immune system be stronger in order to fight! here is what I’m taking: Pantothenic Acid- Vitamin B5, also called pantothenic acid and pantothenate, is vital to living a healthy life. Like all B complex vitamins, B5 helps the body convert food into energy. Vitamin E - is a fat-soluble, essential nutrient with anti-inflammatory properties. Vitamin E helps support the immune system, cell function, and skin health. It’s an antioxidant, making it effective at combating the effects of free radicals produced by the metabolism of food and toxins in the environment. Vitamin C - goes without saying I hope! Curcumin (or Turmeric) - anti- inflammatory, antioxidant. Zinc - helps immune system fight bacteria and viruses. I also take colloidal silver but please be careful taking it as some websites have warnings about it as not everyone can take it. Please check if you can take it or you might have health complications. I also take Cell Food but again please check websites online about it as certain people aren’t recommended to take it! Good luck everyone! Кратко на русском: Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в ЛОНДОНЕ! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией Всем кто болеет хорошего выздоровления. Всем кто пыт #coronavirus #коронавирус
واختتمت منشورها: أنا بخير! والآن أنا أستمتع بهذا الوقت لأفكر في أشياء كثيرة وأقضي وقتي مع ابني."
يذكر أن "أولغا كوريلينكو"، اشتهرت بدورها في فيلم العميل السري "جيمس بوند"، كما ظهرت إلى جانب النجم الأمريكي "توم كروز" في فيلم "Oblivion".
والجدير ذكره أن الوباء أثر سلبًا على صناعة الأفلام في هوليوود وبولييود بشكل عام؛ فقد توقفت العديد من المشاريع، وعملية تصوير العديد من الأفلام البرامج التلفزيونية، حتى أن دور السينما أغلقت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، الهند، والإمارات العربية المتحدة.
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