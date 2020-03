وفاة ممثل أمريكي بفيروس كورونا عن عمر 69 عامًا

توفي النجم الأمريكي، مارك بلوم عن عمر يُناهز 69 عامًا بسبب مضاعفات فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت مؤسسة Playwrights Horizons الأمريكية، وفاة الممثل المولود في نيوجيرسي عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتبت المؤسسة: "ببالغ الأسى، ننعي وفاة صديق وممثل بارع وقدير مارك بلوم هذا الأسبوع.

وأضافت المؤسسة: "شكرًا لك، مارك، على كل ما قدمته وعرضته في مسرحنا والمسارح الأخرى وما قدمته للجماهير في جميع أنحاء العالم، سنفتقدك".



كان قد لعب بلوم عدة أدوار في "Desperately Seeking Susan" فضلًا عن دوره في أعمال Almost Family و The Good Fight ودور رئيسي في Amazon's Mozart in the Jungle.

وشملت أدواره التلفزيونية الأخرى The Sopranos و Billions and Law & Order.

وامتدت مسيرة بلوم المهنية لما يقرب من 40 عامًا، وفاز بالعديد من الجوائز عن أدائه في فيلم "جوس وآل".

وقدم بلوم أيضًا أكثر من 80 دورًا، بدءًا من 1986، كما تعاون مع الممثلة روزانا أركيت في فيلم 1985، ووصفت خبر وفاته بأن صعب للغاية.

وكتبت على "تويتر": "حزين جدًا وقلبي مع عائلته ومعجبيه، لقد كان ممثلاً رائعاً ورجلاً جيدًا ولطيفًا.. أرقد بسلام".

وعلق الكاتب المسرحي جاك كانفورا: "كان ممثلًا رائعًا ورجل كنت محظوظًا ليكون معي في إحدى مسرحياتي، ومات هذا الصباح بسبب فيروس كورونا.. ولم يكن مسنًا".

وأضاف: "لقد كان أحد أكثر الممثلين احترامًا في نيويورك، خسارته كانت مأساوية".

وقالت الممثلة جوديث لايت: "مارك بلوم كان رجل كريم ولطيف ومتواضع وموهوب جدا، قضينا وقتً معًا في مسرحية The Assembled Parties وكان بمثابة متعة حقيقية .. رحمه الله، غير حياة الكثيرين".

كان قد عمل بلوم أيضًا كعضو مجلس إدارة في الاتحاد الأمريكي لفناني التليفزيون والإذاعة في الفترة من 2007-2013.

ونعت نائبة الرئيس التنفيذي للاتحاد، ريبيكا دامون، وفاة صديقها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة:"بحزن عميق، أكتب إليكم وفاة صديقنا وعضو مجلس الإدارة السابق مارك بلوم نتيجة مضاعفات فيروس كورونا".