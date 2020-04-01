وفاة نجم Star Wars بفيروس كورونا..وزوجته "رحل بسلام"

أعلن وكيل أعمال النجم العالمي "أندرو جاك"، نجم سلسلة أفلام Star Wars، أنه توفي عن عمر ناهز الـ76 عامًا إثر معاناته من فيروس كورونا، وذلك أثناء تواجد في المشفى بمقاطعة سري بإنجلترا يوم الثلاثاء الماضي.

ونشر وكيل الأعمال "جيل ماكولو" بيانًا ينعي فيه الممثل، وقال: "عاش أندرو في واحد من أقدم المراكب العاملة في نهر التايمز، وكان مستقلاً بشراسة لكنه يحب زوجته بجنون، وهو أيضًا مدرب لهجات".



ونشرت زوجته، "غابرييل روجرز"، التي عُزِلَت في أستراليا، على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. كتبت: "يكسر قلبي إخباركم أننا فقدنا رجلاً اليوم، شُخصَّ أندرو جاك بفروس كورورنا المستجد عندما دخل المستشفى قبل أقل من 48 ساعة في ضواحي لندن. مات اليوم، ولم يكن يشعر بأي ألم، رحل بسلام وهو يعلم أن أطفاله، أحفاده، شقيقه، وأصدقائه، وأنا جميعًا معه، اعتنوا بأنفسكم، أحبائي."

ظهر جاك في "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" بشخصية الجنرال إيمات، وكذلك في "Solo: A Star Wars Story" و "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens".

من جهة أخرى، عمل "جاك" كمبدرب لهجات لنجوم مثل "روبرت داوني جونيور" و"كريس هيمسورث".