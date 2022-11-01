تحديث مستمر: انطلاق اعمال القمة العربية الـ 31 في الجزائر

سلم الرئيس التونسي قيس سعيد رئاسة القمة العربية للرئيس عبدالمجيد تبون بعد كلمة دعا فيها الى تطبيق شعار القمة "لم الشمل" واحياء التضامن العربي
الرئيس التونسي قال في كلمته الافتتاحية للقمة ان جائحة كورونا والحرب في اوكرانيا والتغييرات المناخية اهم التحديات التي تواجهها الامة العربية وسنواصل الدعوة الى حلول متعددة الاطراف لحل الازمات
عبدالمجيد تبون يتسلم الرئاسة
قدم الرئيس الجزائري شكره لرئاسة القمة ال 30 وشكر من خلاله كل الشعب التونسي الشقيق واعلن عن افتتاح اعمال القمة الـ 31 للقمة العربية ، ودعا الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط لالقاء كلمته، الا ان توجيهات من ابو الغيط القى تبون كلمته وقد اكد بعد ترحيبه بالضيوف غير العرب والعرب الحاضرين على :
- رحب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالضيوف على ارض الجزائر في هذا اليوم الاغر وهو ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية المجيدة
- قال ان الامال معلقة على هذه القمة من قبل الشعوب العربية
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تتزامن القمة في ظل الظروف العصيبة لم تشهدها الارض قبل ذلك ومازالت هذه الازمات بتعقيداتها ومخاطرها ماثلة امامنا مع تعاظم التحديات الجسيمة التي يشهدها العالم بعد جائحة كورونا
- الامة العربية لديها امكانيات غذائية ومالية ومائية تؤهلنا على ان نكون قوة اقتصادية كبيرة لها تاثير في المشهد الاقتصادي الدولي في ظل وجود الاحتياطي النفطي الكبير لدينا، وعليه علينا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ المسار العربي المشترك
- قضية فلسطين في سلم اولوياتنا وهي تتعرض للتصفية بسبب انتهاكات الاحتلال وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وقتله الابرياء ومصادرة الاراضي والممتلكات وهدم المنازل وتشريد السكان الاصليين بما فيها القدس الشريف ومحاولة طمس المعالم الاسلامية والمسيحية والاستفزازات من خلال تدنيس المسجد الاقصى من قبل الجيش والمتطرفين والحصار على نابلس واضطهاد الشعب الفلسطيني ، في ظل الصمت العالمي الرهيب
- يتعين علينا في ظل عجز مجلس الامن والامم المتحدة بفرض حل الدولتين ، مضاعفة الجهود لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على مواجهة الاحتلال
- التمسك بمبادرة السلام العربي بكافة عناصرها وهي الحل الوحيد لحل القضية الفلسطينية
- اتطلع خلال القمة انشاء لجنة اتصالات وتنسيق عربية لدعم فلسطين في الامم المتحدة
- المطالبة بعقد اجتماع في الجمعية العامة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة
- ليبيا وسورية واليمن لاتزال تبحث عن سبيل للحل والمطلوب ايجاد حلول توافقيه داخليا
- اللقاء اليوم فرصة للتمسك الجماعي بالمبادئ والاهداف يشكل محطة هامة لفجر متجدد لمسار التكامل العربي ولذا نتطلق الى النقاشات والنتائج المثمرة من اجل تجديد الروح الجماعية واتخاذ القرارات الضرورية لرفع التحديات المفروضة على قمتنا الامنية والسياسية والتنموية
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