تحديث مستمر: انطلاق اعمال القمة العربية الـ 31 في الجزائر

سلم الرئيس التونسي قيس سعيد رئاسة القمة العربية للرئيس عبدالمجيد تبون بعد كلمة دعا فيها الى تطبيق شعار القمة "لم الشمل" واحياء التضامن العربي

الرئيس التونسي قال في كلمته الافتتاحية للقمة ان جائحة كورونا والحرب في اوكرانيا والتغييرات المناخية اهم التحديات التي تواجهها الامة العربية وسنواصل الدعوة الى حلول متعددة الاطراف لحل الازمات

عبدالمجيد تبون يتسلم الرئاسة

قدم الرئيس الجزائري شكره لرئاسة القمة ال 30 وشكر من خلاله كل الشعب التونسي الشقيق واعلن عن افتتاح اعمال القمة الـ 31 للقمة العربية ، ودعا الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط لالقاء كلمته، الا ان توجيهات من ابو الغيط القى تبون كلمته وقد اكد بعد ترحيبه بالضيوف غير العرب والعرب الحاضرين على :