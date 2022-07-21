صورة ساحرة لطريق شمال حائل تلفت أنظار السعوديين .. حقيقة أم خيال؟

شغلت صورة التقطها المصوّر طلال اليحيى لطريق شمال حائل الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والتي أظهرت المكان وكأنه جزءا من لوحة فنية رائعة رسمت ملامحها الرمال الصحراوية الذهبية والشمس المُحمرة.

وأبدى متناقلو صورة طريق شمال حائل على منصات التواصل الاجتماعي إعجابهم بحرفية المصوّر وانتهازه اللحظة المناسبة من أجل التقاطها وتوثيق المشهد الذي صادفه أثناء عبوره طريق شمال حائل.

ووسط إعجاب المعلقين، إلا أن أحد المغردين شكك في حقيقتها وأشار إلى أن صورة طريق شمال حائل جرى تعديلها عبر برامج تعديل الصور وهو ما أكده المصوّر طلال اليحيى عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام".

وقال المصوّر طلال اليحيى إن "الشمس مضافة لتجميل الصورة"، مبينًا أن اللقطة جاءت على طريق في حائل وتحديدًا بين الأيدية إلى الحيانية وهو من الطرق الواقعة شمال حائل.

صورة ساحرة لطريق شمال حائل

وأشار المصوّر طلال إلى أنه قام بالتصوير خلال قيادة السيارة على سرعة 120، موضحًا أن لديه القدرة على ضبط زاوية الصورة خلال القيادة وبعد الوصول لحائل قام بمعالجة الصورة من ناحية التباين والحدة والألوان وتم ضبط الصورة على الشكل النهائي.

وذكر أنه عاشق لتصوير الطبيعة وعاشق للمقناص خلال رحلاته للقنص يقوم بالتقاط الصور التي حققت العديد من النجاحات والجوائز.

وذكر المصوّر السعودي بأنه شارك في العديد من المنافسات في التصوير على مستوى الخليج، وحصلت إحدى صوره على المركز الأول في إحدى المسابقات الضوئية والتي حصد خلالها على جائزة تقدر بـ50 ألف ريال.

وفي حديثه لوسائل إعلام محلية، قال المصور طلال أنه عاشق للتصوير وأنه تعلم التصوير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأنه يمارس التصوير من عمر 10 سنوات والاحتفاظ بالصور القديمة.

وذكر أنه محب لاقتناء الكاميرات وأدوات الطباعة منذ طفولته، ودخل إلى عالم التصوير الاحترافي وأصبح يتقن كافة تقنيات الكاميرا على الشكل المطلوب، مبينًا أنه قدم العديد من الدورات والتي تتجاوز الـ8 دورات في إدارات التعليم لينقل معلوماته الاحترافية عن التصوير إلى الجمهور.

وأضاف أن للتصوير متعة خاصة يعرفها المصور والتي تبقى في ذهن المصور ويعيشها ويعبر عنها بطريقته الخاصة، حيث إن الصورة هي أجمل رسالة صامتة تتحدث عن جمال المملكة وما فيها من مناظر خلابة يجب أن تصل للعالم لتحكي قصة الإنسان وجمال الطبيعة على هذه الأرض، وهذه المسؤولية التي يجب أن يعرفها كل مصور بأنه ينقل رسالة وطن وجمال للعالم أجمع.

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