وفاة دب قطبي ابتلع كرة مطاطية ألقاها زائر له في حديقة حيوان روسية

نفق ذكر دب قطبي في حديقة حيوانات روسية بعد ابتلاعه كرة مطاطية ألقاها زائر له.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الدب البالغ من العمر 25 عامًا، ويدعى أومكا، سقط أرضًا بشكل مفاجئ أثناء تناول وجبة الإفطار في حديقة الحيوان في مدينة يكاترينبرج الروسية صباح يوم الاثنين.

وطلب مقدم الرعاية الذي شهد الحادث المساعدة على الفور، وعند وصل طاقم من الأطباء البيطريين إلى مكان الحادث في غضون عشر دقائق ووجدوا أن "أومكا" قد مات بالفعل.

وأظهر تشريح الجثة أن الدب مات بعد ابتلاع كرة مطاطية صغيرة اكتشفها متخصصون في معدته.

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وقال مقدمو الرعاية في حديقة الحيوان أن صديقة "أومكا"، وهي دب قطبي تُدعى آينا، أخذت موته بصعوبة وهي في حالة صدمة.

وقالت الموظفة "يكاترينا يوفاروفا" لوسائل الإعلام المحلية: 'آينا حزينة للغاية الآن. تشاركت هي وأومكا نفس العلبة وقضيا الكثير من الوقت معًا، كانوا يهتمون ببعضهم البعض وتبادلوا الألعاب.

وصرح مسؤولو حديقة الحيوان أنهم لا يخططون للبحث عن الشخص الذي تسبب في الحادث المأساوي.

ومع ذلك ، سوف يراقبون عن كثب "آينا" لمنع تكرار هذه الحوادث في المستقبل.

يذكر أنه تم قبول "أومكا" في حديقة الحيوانات في عام 1998 بعد قتل والدته على يد صيادين عندما كان شبلًا.

وعندما أصبح يتيمًا، هاجمه مجموعة من الكلاب الضالة بالقرب من قرية بيلينغز في منطقة تشوكوتكا أقصى شرق روسيا أثناء البحث عن الطعام وبعدها أنقذه السكان المحليين الذين سلموه لاحقًا إلى حديقة الحيوان.

وقال المتحدث باسم الحديقة: "لسوء الحظ، لا يعرف الجميع كيف يعبرون عن حبهم بشكل صحيح، فإن بعض الزائرين يرمون "هدايا" وأشياء غريبة على الحيوانات، دون حتى التفكير في العواقب المحزنة المحتملة".

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