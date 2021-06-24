عبد الله الطليحي يرد على إتهامات البيدوفيليا بقبلة ثانية من الفم لإبنته!

عاد الممثل الكويتي عبد الله الطليحي لتصدر حديث الجمهور من جديد بعد اتهامات البيدوفيليا "مرض إشتهاء الأطفال" التي واجهها.

عبد الله شارك صُورة جديدة له وهذه المرة برفقة ابنته إلهام التي بادر بتقبيلها من فمها وأرفق الصُورة بتعليق "وهذي إلهام بنتي"!!!...وقصد الممثل بالصُورة الرد على مُنتقدي تقبيله لإبنه من نفس المكان أول أمس.

مع تداول الصُورة الجديدة التي شاركها الممثل برفقة إبنته عاد الجمهور وهاجمة بعدة تعليقات كان منها:

"واذا ابنته أو ابنه هل يعني مسموح التصرف معهم بشكل غير مناسب، قبلة من الفم هي قبله حميمية لها وقع جنسي، وهي غير مناسبة لعلاقة ابوية. كونه اب او ام لا يعني لهم الحق في التصرف غير المناسب، ليس لهم الحق في التعدي جسديا او جنسيا على ابنائهم وليس لهم الحق في التقرب منهم بشكل حميمي غير لائق للعلاقة الابوية. هنالك حدود يجب الحفاظ عليها للحفاظ على سلامة الاولاد نفسيا وجسديا".....وتابع آخر "تقليد للأجانب أولاً.. ثانيا هوي حر ولكن هذه القبلة لها مكان وشخص معين وليست قبلة بريئة للأطفال لأنهم لا يعرفون إيحاءات هذه القبلة وليس من الضروري تفتيح أذهانهم على هذه الشغلات .. لأنها لا تليق بسنهم ولو كانت نيته طيبة".

عبد الله الطليحي يفضح هيا الشعيبي!

وكان الممثل الكويتي عبد الله الطليحي قد فضح هيا الشعيبي بعد فضيحة الفيديو تعليق على مشكلتها جاء فيه "هيا شاركت الفيديو بالخطأ، كانت بترسله على الستوري الخاص لإحدى صديقاتها إلا إنها خربطت ونزلتوا للكل ورجعت حذفته بعد 3 دقائق تقريباً من بعد لما إتصل عليها زوجها وأهلها"..وختم عبد الله حديثه بـ "القانون فوق الكل والإجراءات الي بتصير طبيعية ومسار القانون ماشي ع الكل". تصريح عبد الله أوقع هيا بورطة مع الجمهور، إذ أن ذلك يوضح أنها قد كذبت بتصريحها أن الحساب تم تهكيره.



للمزيد من قسم الترفيه:

هند القحطاني تدخل الترند بعد إستعراض جسدها بطريقة مثيرة!

هاندا أرتشيل وكرم بورسين كَذبا بعلاقتهما العاطفية...وفيديو لـ سيريناي ساريكايا يكشف الموضوع!

وائل كفوري يدخل القفص الذهبي مُجدداً.. تعرفوا على العروس!