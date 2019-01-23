آلان في طريقه لباريس سان جيرمان

آلان

يبدو أن باريس سان جيرمان سينجح أخيراً في تلبية مطلب مدربه توماس توخيل بتوفير لاعب وسط يُعوض رحيل لاسانا ديارا وتجميد أدريان رابيو.

وحدد النادي الفرنسي هدفه المنشود منذ عدة أسابيع وهو آلان نجم نابولي، لكن العملية كانت تبدو معقدة للغاية مع رفض النادي الإيطالي التخلي عن لاعب الوسط البرازيلي هذا الشتاء وكذلك لطلبه مبلغاً ضخماً قدرته وسائل الإعلام بـ 120 مليون يورو.

إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تطورات لافتة فيما يخص الصفقة، إذ أفادت صحيفة "إل ماتينو" أن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق بالفعل مع آلان على أن يرتبط بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقابل حصوله على 8 ملايين يورو سنوياً وهو 3 أضعاف راتبه الحالي مع نابولي تقريباً.

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وأضافت أن النادي الفرنسي يجهز عرضاً بقيمة 60 مليون يورو بجانب الحوافز لشراء اللاعب، فيما أشارت شبكة "سكاي سبورت" أن العرض الباريسي سيصل إلى 80 مليون يورو بجانب الحوافز حتى يقترب من المبلغ المطلوب من نابولي.

وسئل الرئيس أوريليو دي لاورينتيس عن ذلك، فمنح راديو مونتي كارلو إجابة مطاطية لكنها قد تلمح لتغير في موقفه وتقدم في المفاوضات، إذ قال: "لم أتلق أي عروض، لكن الناديين يتحدثان لتقييم أي فرص. نحن أصدقاء".

"سنرى إن كان هناك فرصة. الأرقام؟ نحاول دائماً الحفاظ على لاعبينا، إن كانت المبالغ المعروضة ضمن مطالبنا، سنرى، لكني لا أحب الحديث عن النقود".

وأوضح راديو "مونتي كارلو" أن باريس سان جيرمان ما زال في مفاوضات مع أهداف أخرى، خاصة لياندرو باريديس لاعب وسط زينيت، والذي توصل النادي معه لاتفاق كذلك على عقد يمتد لـ 4 مواسم ونصف وما زال يحاول التوصل لاتفاق مع ناديه الروسي.

وآخر الأهداف التي حددها النادي لدعم الوسط وفقاً لمونتي كارلو النجم ريناتو سانشيز لاعب وسط بايرن ميونيخ، والذي حاول الباريسي ضمه خلال الصيف دون نجاح، والمرتبط بعقد مع البافاري يمتد حتى عام 2021.