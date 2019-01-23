إنتر يستعد لبيع بيريشيتش

إيفان بيريشيتش

كشفت تقارير إعلامية إيطالية بأن إنتر لا يمانع الاستغناء عن نجمه إيفان بيريشيتش في انتقالات يناير الجارية بعد التراجع الكبير في مستواه منذ بدء الموسم.

ولم يسجل الدولي الكرواتي إلا ثلاثة أهداف هذا الموسم مع النيراتزوري وتلقى انتقادات عدة إعلامية وجماهيرية بعد فشله في إظهار مستوى المواسم الماضية.

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وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن إنتر منفتح حالياً على فكرة بيع بيريشيتش هذا الشهر، وحدد سعره بحوالي 40 مليون يورو.

وأشارت التقارير لاجتماع بين اللاعب وبيبي ماروتا، المدير الرياضي لإنتر من أجل مناقشة وضعه الحالي، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل ما دار بينهما.