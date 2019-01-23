رسمياً: برشلونة يتعاقد مع دي يونغ

دي يونغ (وسط) يوقع على عقده الجديد

أعلن برشلونة، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الصاعد فرينكي دي يونغ القادم من أياكس أمستردام.

ووقع الدولي الهولندي على عقد مدته 5 مواسم مع النادي الإسباني، على أن ينضم بشكل رسمي صيف العام الجاري، مما يعني أن اللاعب سيكمل ما تبقى من الموسم مع أياكس.

وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة أن قيمة الصفقة وصلت إلى 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون أخرى على شكل متغيرات.

وتأتي صفقة صاحب الـ 21 عاماً بعد عمل شاق من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة.

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ووفقاً لتقارير إعلامية، سيتقاضى دي يونغ راتباً سنوياً يصل إلى 10 ملايين يورو، إضافة لـ 6 مليون يورو أخرى وفقاً لما سيحققه.

وتفوق البارسا بالتالي على باريس سان جيرمان الذي سعى بدوره لضم الهولندي الشاب.

من جانبه، قال بارتوميو عقب التعاقد مع دي يونغ: "أضفنا موهبة جديدة تناسب أسلوب برشلونة ومشروعنا الرياضي، نحن على اقتناع تام بأنه سيلعب دوراً مهماً مع الفريق خلال السنوات القادمة".

وينضم دي يونغ لقائمة طويلة من اللاعبين الهولنديين الذين سبق لهم تمثيل برشلونة وأبرزهم يوهان كرويف ورونالدو كومان وفرانك دي بور وباتريك كلويفرت.