آليغري: من انتقدني ويوفنتوس يحتاج إلى طبيب ماهر

ماسيمليانو آليغري

فتح ماسيمليانو آليغري، مدرب يوفنتوس، باب الهجوم على منتقديه هو وفريقه في أعقاب نجاحه بقلب الطاولة والعبور على حساب أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال.

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية مساء الثلاثاء ليقود فريقه للانتصار 3-0 وفي إجمالي اللقاءين 3-2، والعبور نحو ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال آليغري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "النقد؟ ليست مشكلتي ولكن مشكلتهم، خمس أعوام هنا فزت بكل شيء، من يحتاج العلاج هو من ينتقدني، هناك من يحتاج طبيباً ماهراً وبعضاً من الصبر".

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وواصل: "الفضل في المباراة للاعبين وليس آليغري، شعروا بأهمية المباراة، طلبت منهم عدم اللعب بعصبية وتوتر ونجحوا بذلك".

وختم بالإشادة بلاعبه إيمري تشان: "مركزه ليس فكرة جديدة، أردت تطبيقها بالذهاب، نحتاج للاعب مثله لأنه يجيد اللعب بالكرة، لعب أفضل لقاء له منذ وصوله، وفضلته على (مارتن) كاسيرس لأن الأخير دفاعي أكثر".

يذكر أن تقاريراً في الأيام الأخيرة تحدثت عن رحيل محتمل لآليغري عن صفوف يوفنتوس في أعقاب خسارة الذهاب.