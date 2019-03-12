أهداف مباراة مانشستر سيتي وشالكه 7-0 دوري أبطال أوروبا

بيرناردو سيلفا يحتفل بهدفه

سحق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه شالكه الألماني بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تقدم سيرجيو أغويرو في الدقيقة 35 من ركلة جزاء سددها على طريقة "بانينكا"، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد تمريرة رائعة بالكعب من رحيم ستيرلينغ.

وفي الدقيقة 43، سجل لوروا ساني ثالث الأهداف بعد تمريرة من أوليكساندر زينتشينكو، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي 3-0.

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وفي الدقيقة 56، سجل ستيرلينج هدفاً رابعاً بعد تمريرة رائعة من ساني، ليجري بيب غوارديولا مدرب صاحب الضيافة تغييرين بنزول فيل فودين وغابرييل جيزوس بدلاً من دافيد سيلفا وأجويرو.

في الدقيقة 71، سجل بيرناردو سيلفا خامس الأهداف بعد صناعة جديدة من جانب ساني، قبل أن يسجل فودين الهدف السادس وهو ثالث هدف يصنعه ساني في هذا اللقاء.

وأخيراً في الدقيقة 84، سجل جيزوس الهدف السابع والأخير بعد تمريرة من بيرناردو سيلفا، ليتأهل سيتي بنتيجة 10-2 بمجموع المباراتين.