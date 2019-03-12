أهداف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد 3-0 دوري أبطال أوروبا

رونالدو (يمين) يحقق إنجازاً جديداً ويقصي أتلتيكو مدريد ومدربه دييغو سيميوني من دوري الأبطال

قلب يوفنتوس الإيطالي تأخره أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة ذهاباً إلى فوزٍ بثلاثيةٍ دون رد على ملعب آليانز في لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ليحجز بطاقة ربع النهائي بفضل نجمه كريستيانو رونالدو.

وسجل البرتغالي ثلاثية (هاتريك) يوفي في الدقائق 27 و 48 و (86 من ركلة جزاء) ليمنح بطل إيطاليا تأهلاً مستحقاً رغم الأداء المتواضع في مواجهة ملعب واندا ميتروبوليتانو ذهاباً.

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وكانت الشكوك تحوم حول يوفنتوس وقدرة نجمه الجديد على تحقيق العودة (ريمونتادا)، إلا أن هداف ريال مدريد السابق أسكت منتقديه وقدم أداءً مميزاً رفقة زملائه ليمنح المدرب ماسيميليانو آليغري فرصة جديدة للظفر باللقب الأوروبي الغائب عن البيانكونيري منذ عام 1996.