أجور نجوم برشلونة تدخل التاريخ

فريق برشلونة

كشف إحصاء خاص بشركة "KPMG" المختصة في تحليل وإحصاء قيمة اللاعبين وقوة الأندية الاقتصادية في أفضل ثمانية دوريات أوروبية، أن برشلونة سجل رقماً قياسياً غير مسبوق في جميع البطولات من حيث الإنفاق على أجور اللاعبين في السنوات الأخيرة.

وكشفت الدراسة الاقتصادية أن قيمة رواتب اللاعبين والجهاز الفني للبارسا ارتفعت بنسبة 42% في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الإنفاق بنسبة كبيرة وجعل برشلونة يُسجل رقماً قياسياً مقارنة بسائر الأندية الأوروبية الأخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن تكلفة الجهاز الفني ورواتب اللاعبين في برشلونة وصلت إلى قرابة 562 مليون يورو أي ما يفوق نصف مليار يورو، خصوصاً مع الصفقات التي أجراها النادي الكتالوني مؤخراً بضم فيليبي كوتينيو مقابل 160 مليون يورو، وعثمان ديمبيلي مقابل 120 مليون يورو.

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في المقابل كان موقع "توتال سبورتيك" قد نشر تقريراً مفصلاً عن رواتب لاعبي برشلونة وخصوصاً الأكثر تقاضياً للأجور، بدايةً من ليونيل ميسي الذي يتقاضى مبلغ 500 ألف يورو أسبوعياً (مليوني يورو شهرياً)، ثم لويس سواريز 290 ألف يورو أسبوعياً (مليون و160 ألف يورو شهرياً).

أما كوتينيو فيتقاضى 200 ألف يورو أسبوعياً (800 ألف يورو شهرياً)، وهناك سيرجيو بوسكيتس (180 ألف يورو أسبوعياً)، وإيفان راكيتيتش (150 ألف يورو)، وآرتورو فيدال (165 ألف يورو)، وجوردي آلبا (100 ألف يورو أسبوعياً)، وأخيراً جيرارد بيكيه (165 ألف يورو أسبوعياً).

ولفتت الدراسة إلى أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثاني بين الأندية الأكثر دفعاً للأجور بقيمة 332 مليون يورو، فيما يعد مانشستر سيتي الأكثر قيمة في السوق حالياً بنحو مليار و182 مليون يورو، في حين أن الأعلى أجراً في كرة القدم هما نيمار (229 مليوناً)، وكيليان مبابي (215 مليوناً) ثم ميسي (203 ملايين).