أرقام جديدة لميسي في الدوري الإسباني

ليونيل ميسي

بعد أن قاد فريقه برشلونة لتحقيق الانتصار في ديربي كتالونيا على إسبانيول 2-0، حقق النجم ليونيل ميسي، أرقاماً مميزة.

وأقيمت المباراة في إطار منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني، حيث حقق الدولي الأرجنتيني 334 انتصاراً بقميص برشلونة في بطولة الليغا، وفقاً لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وأشارت الشبكة، إلى أن ميسي بهذا الانتصار، عادل رقم إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

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وبتسجيل "ليو" الهدف الأول من ركلة حرة في المباراة، قبل توقيعه على الهدف الثاني في الدقيقة 89، يكون ميسي قد سجل 6 أهداف من ركلات حرة أمام إسبانيول، أكثر من أي فريق آخر خلال مسيرته الكروية.

وأشارت شبكة "سكاواكا"، إلى أن هذا الهدف هو رقم 40 لميسي هذا الموسم، حيث سجل ميسي أكثر من 40 هدفاً خلال آخر 10 مواسم له مع برشلونة في مختلف المسابقات.