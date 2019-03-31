بلاتيني يرشح يوفنتوس للفوز بدوري أبطال أوروبا

ميشيل بلاتيني

كشف ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن رؤيته الخاصة حول اسم الفريق الذي يراه قادراً على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في نسخته هذا الموسم، معرجاً على المستوى الباهر لكريتسيانو رونالدو ومنتقداً تقنية حكم الفيديو المساعد.

وخصّ بلاتيني قناة "سكاي سبورت 24" بحوار تحدث فيه عن هذه النقاط، إذ لم يخف وجود أفضلية لفريقه السابق يوفنتوس على حساب الفرق الأخرى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال الأسطورة الفرنسية: "بالنسبة لي يوفنتوس هو المفضل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، صحيح بطولات الكؤوس ممكن أن يحدث فيها أي شيء، لكن هذا الفريق رأينا كيف تجاوز فريقاً مثل أتلتيكو مدريد وهذا يُثبت قوته، رأينا أيضاً لاعباً مثل كريتسيانو كيف كان حاسماً في هذا الموعد".

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وواصل بلاتيني تصريحاته، وهذه المرة عن مهندس تأهل "السيدة العجوز" كريستيانو رونالدو: "كريستيانو الأفضل على الإطلاق؟ من الصعب الإجابة، كما من الصعب إجراء مقارنات بين الأجيال، لكن ما فعله هو وميسي في العشر سنوات الأخيرة يبقى استثنائياً".



وعاد بلاتيني لينتقد مجدداً تقنية الفيديو أو تقنية الحكم المساعد، حيث قال بخصوصها: "هناك أشياء إيجابية، لكن هناك أشياء جعلتها أكثر سلبية، أرى أنها ما زالت بحاجة إلى تعديلات وتغييرات في الكثير من الأشياء".

وما زال بلاتيني يهدف إلى تبرئة نفسه من اتهامات الفساد الموجهة له من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي كانت قد قررت عام 2015 معاقبته من ممارسة أي نشاط رياضي مدى الحياة.