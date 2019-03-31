ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة الصباحية

ليونيل ميسي

غاب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن تدريبات الفريق الصباحية استعداداً لمواجهة فياريال الثلاثاء المقبل ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وزار ميسي الشباك مرتين أمس، السبت، في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول ليؤمن لبرشلونة النقاط الثلاثة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن البرغوث لم يتواجد في التدريبات الجماعية وإنما تدرّب في الصالة الرياضية، كما قام ببعض التدريبات الخاصة والمساج تحسباً لزيادة الآلام في منطقة العانة.

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ويعاني الهداف الأرجنتيني من هذه الإصابة منذ ديسمبر الماضي، لذلك لا يتدرب في اليوم التالي بعد المباراة مع المجموعة وإنما يخوض بعد التدريبات الخاصة.

وأكدت الصحيفة أن الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات سيتواجد في القائمة المتجهة لخوض مباراة فياريال وربما يلعب أساسياً لضمان الفوز والابتعاد أكثر بالصدارة وحسم صدارة الدوري الإسباني مبكراً.

وشهدت التدريبات مشاركة عدد من اللاعبين الشباب وعلى رأسهم إينياكي بينيا، وموس واج وريكي بوتش وبيريز.

يذكر أن إيرنيستو فالفيردي، مدرب البارسا، ألمح إلى إمكانية غياب ميسي عن لقاء فياريال والمدوارة قبل مباراتي أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.