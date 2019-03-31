ليفاندوفسكي: كنت قريباً من باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي

نفى روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، أن تكون زوجته تسببت في فشل انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان بالماضي.

وأُثيرت شائعات حول اقتراب الدولي البولندي من صفوف بي إس جي في 2017، لكن لم تتم الصفقة وبقى في ميونيخ بالنهاية.

وقال "ليفا": "كانت هناك فرصة للانتقال إلى فرق في فرنسا بالماضي، لكن زوجتي لم تمنعي من الرحيل إلى باريس، لم أسمع هذا السخف من قبل.

"الأمر ليس له أي علاقة وهناك معايير، علاقتي جيدة مع الفرنسيين، نملك ثلاثة منهم في بايرن، خصوصاً (فرانك) ريبيري مقرب مني، شخص مرح وجاد بالملعب وخارجه.

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"كومان لاعب سيكون شيئاً كبيراً، سريع للغاية، وتوليسو مصاب لكنه ساعدنا كثيراً، واجهت بافار من قبل، إنه لاعب جيد ويأخذ خطوة كبيرة للأمام بالقدوم هنا.

"أعرف لوكاس، بالماضي كان هناك الكثير من الإسبان هنا، الآن الفرنسيين، ربما سأتعلم اللغة".

وعن كونه الأفضل في مركزه: "أفعل كل شيء لأكون الأفضل في مركزي، لكني لا أفكر بالأمر، أحاول فقط إثبات نفسي والتسجيل والفوز، ألعب في أحد أفضل فرق العالم".

وتعادل بايرن ميونيخ مساء السبت مع فرايبورغ بهدف لكل جانب ليفقد صدارة الدوري الألماني من بوروسيا دورتموند.