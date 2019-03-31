توتنهام يطالب بـ 150 مليون يورو للتخلي عن إيريكسن

كريستيان إيريكسن

حدد توتنهام هوتسبير المبلغ النهائي للتخلي عن كريستيان إيريكسن، لاعب الفريق، والمطلوب في ريال مدريد الصيف القادم.

ويبحث ريال مدريد عن تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا والابتعاد عن المنافسة في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ سبيرز لن يتخلى عن النجم الدنماركي بأقل من 130 مليون جنيه استرليني أو ما يعادل 150 مليون يورو.

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وأشارت إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مقتنع بإمكانيات اللاعب ويحاول استغلال انتهاء عقده في 2020 للتعاقد معه بأقل من ذلك.

وكانت التقارير الصحفية تؤكد رغبة البلانكوس في ضم بول بوغبا من مانشستر يونايتد والذي قد يكلف 180 مليون يورو.

وبجانب بوغبا وإيريكسن هناك أكثر من لاعب ارتبط اسمه بريال مدريد وعلى رأسهم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.