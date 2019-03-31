هداف ليفربول التاريخي يحذر صلاح

محمد صلاح

عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف، فلم يعرف أحد طريق المرمى مع ليفربول أكثر من هدافه التاريخي، الأسطورة إيان راش الذي سجل 346 هدفاً مع الريدز في رقم قياسي عجر أي لاعب عن تكراره حتى الآن.

وكان النجم المصري محمد صلاح قريباً من الوصول إلى 47 هدفاً خلال موسم واحد كما فعل راش، عندما أحرز 44 هدفاً الموسم الماضي في 52 مباراة في جميع المسابقات.

لكن الوضع تغير بالنسبة لهداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إفريقيا هذا الموسم، وسجل إلى الآن 17 هدفاً فقط، وفشل في هز الشباك لـ 7 مباريات متتالية، وهي أطول فترة زمنية يعجز فيها "الفرعون الصغير" عن التسجيل منذ قدومه إلى ليفربول من روما عام 2017.

ومع اقتراب الحسم في الدوري الإنجليزي، قرر راش توجيه رسالة إلى صلاح قال فيها: "مررت بأوقات كتلك، كلنا مررنا بها، ستمر بأوقات مثل تلك لكن المهم هو الحفاظ على الثقة."

وحذر الهداف الويلزي السابق النجم المصري من مشكلة فقدان الثقة قائلاً: "لا تخف من مواقف تهدر فيها الفرص، عندما تشعر بالخوف في مثل تلك المواقع، عندها يتحول الأمر إلى مشكلة.

"عندما تحصل على فرصة وتضيعها فذلك لا يعني أي مشكلة. رأينا ما فعله (صلاح) الموسم الماضي وفي بداية هذا الموسم. مع استمرار الحصول على الفرص ستعود الثقة مجدداً".

وأضاف الأسطورة الويلزي في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "سجل صلاح 40 هدفاً الموسم الماضي لكن ليفربول لم يفز بأي شيء، في هذا الموسم لم يسجل ذلك القدر من الأهداف، ولكن آمل أن يفوزوا بشيء، وذلك ما حدث فعلاً عندما لم أكن قادراً على التسجيل.

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"كان لدينا أهداف كيني (دالغليش) ولاعبي خط الوسط، وكنا نفوز بالألقاب، لأن الأمور كانت متوازنة.

"لعب صلاح بشكل جيدة لفترة طويلة من الوقت. لا يسجل الآن، لكنه يلعب بشكل جيد، وسيأتي وقته"، حسب الهداف التاريخي لليفربول.

"الأمر الجيد أن ماني يسجل حالياً، لست مستاء من صلاح فرغم عجزه عن التسجيل، إلا أن جميع اللاعبين حوله في حالة جيدة جداً".

وكان راش في موسمه التاسع في آنفليد عندما كان له دور في فوز ليفربول بآخر لقب بالدوري الإنجليزي عام 1990. ويعترف الهداف الأسطوري بأنه في غاية الشوق لأن يفقد هذه اللقب لجيل جديد في النادي.

يقول راش: "كان ذلك منذ وقت طويل جداً، سئمت من ذات التصريح بأننا لم نفز باللقب منذ آخر مرة لعبت فيها، عليكم أن تبدأوا حقبة جديدة، وآمل أن تكون الآن."

ويخوض ليفربول منافسة شرسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويتصدر سيتي، حامل اللقب، برصيد 77 نقطة من 31 مباراة.

ويخوض ليفربول مباراته رقم 31 اليوم الأحد أمام توتنهام في محاولة لاستعادة الصدارة، قبل المباراة المؤجلة لمانشستر سيتي.