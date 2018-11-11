أرقام سلبية لبرشلونة بعد الخسارة المفاجئة أمام ريال بيتيس

سجل ميسي هدفين لكنهما لم يكونا كافيين لإنقاذ برشلونة من الخسارة

تعرض برشلونة لخسارة قاسية من ضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني.

جاء هذا بعد أن سجل الضيوف رباعية مستحقة في شباك البارسا الذي بدا تائهاً ودون شخصية رغم عودة نجمه ليونيل ميسي وتسجيل الفريق ثلاثة أهداف.



فيما يلي أبرز الأرقام السلبية التي تسببت بها هذه الخسارة التاريخية:

- للمرة الأولى منذ عام 1998 فشل برشلونة في الحفاظ على شباكه نظيفة لعشرة لقاءات متتالية في الدوري الإسباني، عندما تلقى 12 هدفاً وقتها، مقابل 16 هذا الموسم.

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- لأول مرة منذ أبريل من عام 2003 يتلقى البارسا أربعة أهداف على ملعبه ووسط جماهيره منذ مواجهة ديبورتيفو لا كورونيا.

- للمرة الأولى على الإطلاق، ينجح ريال بيتيس في تحقيق الفوز على برشلونة في ملعب كامب ناو منذ عام 1998.

- خسر برشلونة المباراة الأولى له في الدوري الإسباني على ملعبه ووسط جماهيره منذ خسارته أمام ديبورتيفو آلافيس في 2016، وتحديداً قبل 43 مباراة.

- كيكي سيتين المدير الفني لريال بيتيس هو المدرب الوحيد في الدوري الإسباني الذي نجح في تحقيق الفوز على كل من برشلونة وريال مدريد في ملعبي كامب ناو وسانتياغو بيرنابيو في آخر 10 أعوام.

- لأول مرة على الإطلاق في تاريخ برشلونة، يخسر الفريق مباراة سجل فيها ليونيل ميسي هدفين أو أكثر.