أهداف مباراة روما وسامبدوريا 4-1 الدوري الإيطالي

الشعراوي يقود روما للفوز

تغلب روما على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 4-1 على ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

سجل للجيالوروسي جوان جيزوس (19)، وباتريك شيك (59)، وستيفان الشعراوي (هدفان في الدقيقتين 72 و 90+3).

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أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق غريغوري ديفريل في الدقيقة 89.

بهذا الانتصار، رفع روما رصيده إلى 19 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، فيما بقي رصيد سامبدوريا ثابتاً عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.