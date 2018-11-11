ملخص مباراة آرسنال وولفرهامبتون 1-1 الدوري الإنجليزي

كافالييرو (يمين) يحتفل بهدفه

أجبر ولفرهامبتون مستضيفه آرسنال على التعادل معه بهدفٍ لمثله في المباراة التي جرت على ملعب الإمارات ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الضيوف أولاً عن طريق إيفان كافالييرو في الدقيقة 13، إلا أن هنريك مخيتاريان أدرك التعادل لصاحب الضيافة قبل نهاية المواجهة بـ 4 دقائق.

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ورفع آرسنال رصيده بهذا التعادل المخيب إلى 24 نقطة في المركز الخامس، كما رفع ولفرهامبتون رصيده بدوره إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.