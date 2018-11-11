أهداف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 3-1 الدوري الإنجليزي

أغويرو يسدد ليسجل هدف سيتي الثاني

حقق مانشستر سيتي فوزاً مستحقاً على ضيفه وغريمه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في مواجهة الديربي التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لصاحب الضيافة كلٌ من دافيد سيلفا (12)، وسيرجيو أغويرو (48)، والبديل إيلكاي غوندوغان (86)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع أنتوني مارسيال في الدقيقة 58 من ركلة جزاء تسبب بها زميله البديل روميلو لوكاكو.

أهداف مباراة روما وسامبدوريا 4-1 الدوري الإيطالي

ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون 0-0 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس 3-4 الدوري الإسباني

أهداف مباراة أتالانتا وإنتر 4-1 الدوري الإيطالي

ملخص مباراة ليفربول وفولهام 2-0 الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز، استعاد مانشستر سيتي صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، فيما بقي رصيد مانشستر يونايتد ثابتاً عند 20 نقطة في المركز الثامن.