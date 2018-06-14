لوبيتيغي: قرار إقالتي من تدريب إسبانيا أحزنني بشدة

لوبيتيغي خلال تقديمه مدرباً لريال مدريد

أعرب جولين لوبيتيغي المدير الفني الجديد لريال مدريد، عن حزنه الشديد بعد قرار إقالته من تدريب منتخب إسبانيا.

واتخذ الاتحاد الإسباني قراراً صارماً بإقالة لوبيتيغي قبل انطلاق كأس العالم بيوم واحد، نظراً لاتفاقه مع ريال مدريد والإعلان عن انتقاله دون التنسيق مع المسؤولين.

وأكد مدرب الملكي الجديد خلال المؤتمر الصحفي لإعلانه مديراً فنياً للفريق خلفاً لزين الدين زيدان شعوره بالإحباط، حيث قال للصحفيين: "أمس كان أسوأ يوم في حياتي منذ وفاة والدتي، لكن اليوم هو الأسعد لي على الإطلاق.

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"أعلم جيداً طبيعة النادي الذي سأقوم بتدريبه والمطالب المتوقعة مني، لذلك سنقاتل للحفاظ على تاريخ ريال مدريد.

"اليوم هو الأسعد في حياتي، جئت هنا وعمري 18 عاماً مع شقيقي، تركت منزلي حتى أنتمي لهذا النادي، أؤكد انتمائي له مع تمني تقديم إسبانيا لمونديال جيد".

يذكر أن منتخب إسبانيا قام بتعيين فيرناندو هييرو أسطورة ريال مدريد السابق خلفاً للوبيتيغي بعد إقالته.