ملخص مباراة أوروغواي ومصر 1-0 كأس العالم 2018

خيمينيز (يمين) يخطف هدفاً قاتلاً

خطف منتخب أوروغواي فوزاً قاتلاً على حساب نظيره المصري في اللقاء الذي جرى على ملعب إيكارتينبيرغ آرينا ضمن منافسات المجموعة الأولى من مونديال روسيا 2018.

وأحرز الهدف الوحيد خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 90 من زمن اللقاء برأسية قوية على يسار الحارس المتألق محمد الشناوي.

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وبهذا الانتصار الثمين، أصبح رصيد منتخب أوروغواي 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الروسي المتصدر.

أما منتخب مصر فبقي دون رصيد في المركز الثالث، يليه منتخب السعودية في المركز الرابع والأخير.