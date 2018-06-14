هييرو: إسبانيا لن تتخلى عن اللعب الجمالي

فيرناندو هييرو

أكد فيرناندو هييرو مدرب المنتخب الإسباني الجديد احترامه الكامل لمنتخب البرتغال قبل مواجهة الطرفين غداً ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2018.

وتم تعيين المدافع الدولي السابق بشكلٍ مفاجىء أمس الأربعاء، بعد الإقالة غير المتوقعة لجولين لوبيتيغي جراء توقيعه على عقد يقضي بتدريب ريال مدريد.

وقال المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا في تصريحات صحفية: "علينا احترام العمل الذي قام به المنتخب لبلوغ كأس العالم، كما نحترم أيضاً منتخب البرتغال باعتباره بطل أوروبا.

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"لديهم مجموعة من أفضل لاعبي العالم ومدرب جيد جداً يتمتع بخبرة طويلة، لكننا نثق في قدرتنا وجاهزيتنا على مواصلة ما حققناه منذ عامين.

"أمامنا 3 نهائيات سنخوض الأول منها غداً، علينا الحديث فقط على أرضية الملعب وتفهم كأس العالم، وأن نترك الملعب بعد تقديم كل ما لدينا".

أما عن طريقة لعب منتخب إسبانيا المتوقعة، قال هييرو: "لم أحصل على الوقت الكافي لتطبيق شيء معين، لذلك لن نجري أي تغيير، لدينا هدف واحد نعمل من أجله دون إجراء تغييرات سريعة، وسيبقى الأداء واللعب الجمالي كما هو".

يذكر أن منتخبي إسبانيا والبرتغال يشاركان ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي المغرب وإيران.