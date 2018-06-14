غريزمان يقرر البقاء في أتلتيكو مدريد

أنتوان غريزمان

حسم أنتوان غريزمان، مستقبله بالبقاء رفقة أتلتيكو مدريد عوضاً عن الانتقال لبرشلونة كما كان متوقعاً في السابق.

وتحدث الدولي الفرنسي عن مستقبله مع الروخيبلانكوس، لينهي الجدل حول احتمالات بقائه أو الرحيل للبارسا الذي ارتبط كثيراً في الأونة الأخيرة بالانضمام له.

وكان غريزمان قد أجرى مؤتمراً صحفياً منذ أيام، رفض فيه التعليق على مستقبله.

وتحدث الفرنسي لاحقاً عبر مقطع فيديو لتوضيح الأمور قال فيه: "أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، الخسارة في المباراة النهائية ليس حظاً سيئاً، هنالك شيء مفقود، دائماً ما نحقق المركز الثاني أو الثالث، لابد أننا نفتقد لشيء، أرى أنه إذا قام أتلتيكو بجلب لاعبين مهمين قد يتغير الأمر ونفوز.

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"أتوقع أن أتلتيكو مدريد يريد أن يعرف قراري من أجل استقطاب لاعب آخر، لكنهم صدقوا أني وقعت مع برشلونة، لكن كيف أوقع لفريق آخر.

"كل شيء يقول لي أن أذهب بعيداً، لكني أتوقع شيئاً من أتلتيكو مدريد، على الرغم من شعوري بأني قدمت كل ما لدي معه".

وقرر غريزمان في نهاية الأمر عبر رسالة نشرها على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" بالبقاء رفقة أتلتيكو مدريد معلقاً: "المشجعون وفريقي ومنزلي جميعها تمثل أتلتيكو مدريد".



لينهي جريزمان البالغ 27 عاما الجدل حول مستقبله، قبل يومين من بداية مشوار الديوك الفرنسية بكأس العالم، حيث يضع عينه على التتويج باللقب بعد غياب دام 20 عاما.