أكثر 10 لاعبين مرواغين في الدوريات الخمس الكبرى خلال 2018

10. لاعب الوسط الفرنسي تانغوي ندومبيلي (ليون) 118 مراوغة بنسبة نجاح 68%.
9. الجناح الألماني ليروا ساني (مانشستر سيتي) 119 مراوغة بنسبة 56%.
8. لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا (إشبيلية) 121 مراوغة ونسبة نجاح 68%.
7. الجناح الفرنسي فلوريان توفان (مرسيليا) 123 مراوغة ونسبة 53.95%.
6. لاعب الوسط المهاجم التونسي نعيم سليتي (ديجون) 126 مراوغة ونسبة 72%.
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5. الجناح البرازيلي دوغلاس كوشتا (يوفنتوس) 137 مراوغة ونسبة 67%.
4. المهاجم البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) 150 مراوغة ونسبة نجاح 54%.
3. الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين (نيس) 156 مراوغة ونسبة 54.55%.
2. لاعب الوسط المهاجم البلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي) 192 تمريرة ونسبة نجاح 66.67%.
1. المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 208 مراوغة ونسبة نجاح 65.41%.