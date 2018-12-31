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أكثر 10 لاعبين مرواغين في الدوريات الخمس الكبرى خلال 2018

أكثر 10 لاعبين مرواغين في الدوريات الخمس الكبرى خلال 2018
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نشر 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 19:25 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

فيما يلي أفضل 10 لاعبين قاموا بمناورات ناجحة خلال عام 2018 في الدوريات الخمس الكبرى.

10. لاعب الوسط الفرنسي تانغوي ندومبيلي (ليون) 118 مراوغة بنسبة نجاح 68%.

9. الجناح الألماني ليروا ساني (مانشستر سيتي) 119 مراوغة بنسبة 56%.

8. لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا (إشبيلية) 121 مراوغة ونسبة نجاح 68%.

7. الجناح الفرنسي فلوريان توفان (مرسيليا) 123 مراوغة ونسبة 53.95%.

6. لاعب الوسط المهاجم التونسي نعيم سليتي (ديجون) 126 مراوغة ونسبة 72%.

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5. الجناح البرازيلي دوغلاس كوشتا (يوفنتوس) 137 مراوغة ونسبة 67%.

4. المهاجم البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) 150 مراوغة ونسبة نجاح 54%.

3. الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين (نيس) 156 مراوغة ونسبة 54.55%.

2. لاعب الوسط المهاجم البلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي) 192 تمريرة ونسبة نجاح 66.67%.

1. المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 208 مراوغة ونسبة نجاح 65.41%.

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