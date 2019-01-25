ملخص مباراة الإمارات وأستراليا 1-0 كأس آسيا 2019
وصل المنتخب الإماراتي لنصف نهائي كأس آسيا المقامة على أرضه، بتحقيقه المفاجأة وإطاحته بنظيره الأسترالي حامل اللقب بعد مباراة مثيرة في ربع النهائي.
وفاز صاحب الأرض بنتيجة 1-0، أمام جماهير غفيرة احتشدت لتشجيعه في مدرجات ملعب هزاع بن زايد في العين مساء الجمعة.
ملخص مباراة قطر وكوريا الجنوبية 1-0 كأس آسيا 2019
أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا 4-2 كأس ملك إسبانيا
أهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام 2-1 (4-2) كأس الرابطة الإنجليزية
عرضان خليجيان لضم بنعطية
الوزن الزائد سبب أزمة مارسيلو في ريال مدريد
واستطاع هداف المنتخب الإماراتي علي مبخوت خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69، بعد أن استغل تمريرة خاطئة من مدافع أسترالي، لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ويودعها في المرمى الخالي.
وضرب الأبيض موعداً مع نظيره القطري في مواجهة مرتقبة في نصف النهائي، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الثلاثاء المقبل.
اختيار المحرر
أهم العناوين
- تشيلسي يلحق ليفربول إلى نهائي كاس رابطة الأندية الانجليزية، وتونس تتعادل مع فرنسا ومصر تهزم البرازيل في بطولة العالم ال 19 بكرة اليد
- برباتوف على وشك الانتقال إلى مانشستر يونايتد، إيران تهزم سوريا بهدفين وتتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا، والهلال السعودي يستغني عن الكلثم والبرقان والمفرج
- الكويت وقطر تكملان عقد نصف نهائي تصفيات اليد
- فوز إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وخسارة إنكلترا والبرتغال في تصفيات بطولة أوروبا، وتأهل كوريا الجنوبية وإيران والعراق وعمان والصين إلى كأس آسيا
- فوز كرواتيا على إسرائيل وتعادل ألمانيا وخسارة بلجيكا في تصفيات بطولة أوروبا 2008، البحرين وأوزبكستان تكملان عقد المنتخبات ال 16 لنهائي كأس آسيا 2007