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ملخص مباراة الإمارات وأستراليا 1-0 كأس آسيا 2019

ملخص مباراة الإمارات وأستراليا 1-0 كأس آسيا 2019
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نشر 25 كانون الثاني/يناير 2019 - 23:05 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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الإمارات إلى نصف النهائي
الإمارات إلى نصف النهائي

وصل المنتخب الإماراتي لنصف نهائي كأس آسيا المقامة على أرضه، بتحقيقه المفاجأة وإطاحته بنظيره الأسترالي حامل اللقب بعد مباراة مثيرة في ربع النهائي.

وفاز صاحب الأرض بنتيجة 1-0، أمام جماهير غفيرة احتشدت لتشجيعه في مدرجات ملعب هزاع بن زايد في العين مساء الجمعة.

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واستطاع هداف المنتخب الإماراتي علي مبخوت خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69، بعد أن استغل تمريرة خاطئة من مدافع أسترالي، لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ويودعها في المرمى الخالي.

وضرب الأبيض موعداً مع نظيره القطري في مواجهة مرتقبة في نصف النهائي، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الثلاثاء المقبل.

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