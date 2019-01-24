أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا 4-2 كأس ملك إسبانيا

راموس يقود ريال مدريد لاجتياز عقبة جيرونا ذهاباً

تغلب ريال مدريد على ضيفه جيرونا بأربعة أهداف لاثنين على ملعب سانتياغو بيرنابيو في ختام منافسات ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

تقدم أنتوني لوزانو للضيوف في الدقيقة السابعة بعد تمريرة حاسمة من راؤول غارسيا.

وعادل لوكاس فاسكيز لصاحب الضيافة بعد 11 دقيقة إثر تمريرة من ألفارو أودريوزولا، قبل أن يتقدم سيرخيو راموس للملكي من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

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ونجح أليكس غرانيل في إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 66، إلا أن راموس عاد مجدداً وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 66 بعد تمريرة من مارسيلو.

وفي الدقيقة 80، تلقى كريم بنزيمة تمريرة فينيسيوس جونيور ليسجل رابع الأهداف، ويمنح الميرينغي نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب.

في الدور ذاته تعادل إسبانيول مع ريال بيتيس 1-1، فيما فاز إشبيلية على برشلونة أمس 2-0، كما فاز خيتافي على فالنسيا بهدف نظيف.