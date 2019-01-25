ملخص مباراة قطر وكوريا الجنوبية 1-0 كأس آسيا 2019

لاعبو قطر يحتفلون بالتأهل التاريخي

تأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وجاءت المباراة جيدة المستوى وسيطرت كوريا الجنوبية على الكثير من فتراتها في حين لعبت قطر بتحفظ واعتمدت على الهجمات المرتدة، لكنها نجحت في النهاية في تحقيق الفوز بهدف عبد العزيز حاتم عند الدقيقة 79 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك الكورية.

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ومن المنتظر أن يواجه منتخب قطر غريمه الإماراتي في نصف النهائي الثلاثاء القادم.