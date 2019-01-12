أهداف مباراة آميان وباريس سان جيرمان 0-3 الدوري الفرنسي

كافاني يحتفل بهدفه

سحق باريس سان جيرمان مستضيفه آميان بثلاثية نظيفة على ملعب لا ليكورن ضمن المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي.

جاءت الأهداف عن طريق إيدينسون كافاني (57 من ركلة جزاء)، وكيليان مبابي (70)، وماركينيوس (79).

وأكمل صاحب الضيافة المواجهة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 66 إثر طرد مدافعه خالد آدينون.

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بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة عن ليل صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد آميان عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.