أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل 2-1 الدوري الإنجليزي
ويليان يحتفل بهدفه الجميل
تمكن تشيلسي من تحقيق انتصار بنتيجة (2-1) على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعبه ستامفورد بريدج.
سجل للبلوز بيدرو رودريغيز في الدقيقة 9، بعد كرة طولية رائعة من المدافع دافيد لويز وضعت الإسباني منفرداً، وويليان في الدقيقة 57 من تسديدة رائعة سكنت المقص الأيسر لمرمى الضيوف.
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فيما سجل كيران كلارك هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 40.
بهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده للنقطة 47 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.
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