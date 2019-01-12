المزيد من رياضة

1 - 5 من 15

أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل 2-1 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل 2-1 الدوري الإنجليزي
2.5 5

نشر 12 كانون الثاني/يناير 2019 - 22:43 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
ويليان يحتفل بهدفه الجميل
ويليان يحتفل بهدفه الجميل

تمكن تشيلسي من تحقيق انتصار بنتيجة (2-1) على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعبه ستامفورد بريدج.

سجل للبلوز بيدرو رودريغيز في الدقيقة 9، بعد كرة طولية رائعة من المدافع دافيد لويز وضعت الإسباني منفرداً، وويليان في الدقيقة 57 من تسديدة رائعة سكنت المقص الأيسر لمرمى الضيوف.

ملخص مباراة السعودية ولبنان 2-0 كأس آسيا 2019
أهداف مباراة العراق واليمن 3-0 كأس آسيا 2019
ملخص مباراة إيران وفيتنام 2-0 كأس آسيا 2019
ملخص مباراة برايتون وليفربول 0-1 الدوري الإنجليزي
ملخص مباراة ويست هام وآرسنال 1-0 الدوري الإنجليزي

فيما سجل كيران كلارك هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 40.

بهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده للنقطة 47 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

إنضم الى البوابة الرياضية
تابع البوابة الرياضية
© Copyright Al-Ahram Publishing House

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

عناوين ذات صلة

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

Avatar
 