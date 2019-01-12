ملخص مباراة السعودية ولبنان 2-0 كأس آسيا 2019

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تأهل المنتخب السعودي إلى دور الستة عشر من كأس آسيا 2019 المقام في الإمارات بفضل فوزه على نظيره اللبناني 2-0 السبت ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف سجله فهد المولد في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني أضاف حسين علي المقهوي الهدف الثاني في الدقيقة 66.

ورفع المنتخب السعودي رصيده في صدارة المجموعة الخامسة إلى ست نقاط، فيما ظل منتخب لبنان بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.

ويلتقي الأحد منتخب قطر مع نظيره الكوري الشمالي في المواجهة الأخرى بالمجموعة الخامسة.

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واستهل منتخب السعودية مشواره في البطولة باكتساح كوريا الشمالية 4-0 ليكون الفوز الأول له في المباراة الأولى على مدار مشاركاته في بطولات كأس آسيا منذ 23 عاماً وبالتحديد منذ نسخة 1996 التي استضافتها الإمارات أيضاً.

كما أنه الفوز الثالث فقط للمنتخب السعودي في المباريات الأولى على مدار عشر نسخ شارك فيها حتى الآن ببطولات كأس آسيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي خسر فيه منتخب لبنان أمام غريمه القطري 0-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ولم يسبق للفريقين أن التقيا في بطولات كأس آسيا، لكنهما التقيا كثيراً في عدد آخر من الفعاليات الرسمية مثل كأس العرب وتصفيات كأس العالم بخلاف المباريات الودية.

ويتطلع المنتخب السعودي للفوز بلقب البطولة القارية للمرة الرابعة في تاريخه والمرة الأولى منذ نسخة 1996.