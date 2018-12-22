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ملخص مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 2-0 الدوري الإسباني

ملخص مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 2-0 الدوري الإسباني
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نشر 22 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 23:20 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي

عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بعد فوزه على ضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2-0 على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الـ 17 من البطولة.

فيما واصل أتلتيكو مدريد مطاردته بتغلبه على إسبانيول بهدف وحيد.

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وجاء هدفا البارسا عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 10، والنجم ليونيل ميسي في الدقيقة 45.

ورفع برشلونة رصيده بالتالي الى 37 نقطة منفرداً في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد سيلتا فيغو عتد 21 نقطة في المركز العاشر.

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