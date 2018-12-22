ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول 1-0 الدوري الإسباني

أنتوان غريزمان

فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه إسبانيول بهدفٍ دون رد على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وجاء الهدف عن طريق أنتوان غريزمان من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بالتالي إلى 33 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، ليواصل مطاردة برشلونة المتصدر، في حين تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز الـ 12.