إنتر يعاقب إيكاردي

ماورو إيكاردي

أصبح المهاجم ماورو إيكاردي حديث الوسط الكروي في إيطاليا خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، وذلك بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع إنتر ميلان وتأكيد زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا أنه تلقى عرضين من ريال مدريد وبرشلونة.

كانت أولى علامات التمرد غياب هداف وقائد النيراتزوري عن أول تدريب للفريق في العام الجديد ليضغط على الإدارة لتحسين عقده أو الامتثال لتهديده بالانتقال لإسبانيا أو إنجلترا.

وتصاعد الموقف بعد أن قرر إنتر معاقبته بحسم 5% من قيمة راتبه الشهري وهي نفس العقوبة التي وقعها النادي على رادجيا ناينغولان لأسباب انضباطية للغياب عن التدريب بسبب سهراته الليلية وإهانة الفريق في تسريب صوتي.

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ويبدو أن ريال مدريد هو الأكثر ترقباً لموقف الدولي الأرجنتيني كونه يعاني من مشكلة هجومية حالية وينوي ضم مهاجم متميز في انتقالات الشهر الجاري، أما برشلونة فلا يبدو بنفس حماسة الملكي تجاه إيكاردي رغم احتياجه إلى بديل للويس سواريز وذلك لعدم وجود علاقة ودّ بين إيكاردي ومواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الأول.

وسيكون منافس الملكي الأول هو تشيلسي الذي كان يسعى لضم غونزالو هيغواين، لكن المهاجم الأرجنتيني الآخر قد يفضل البقاء في ميلان، مما يعني تغير وجهة البلوز صوب إيكاردي لتعويض ألفارو موراتا الذي يبدو بدوره قريباً من الرحيل صوب إشبيلية.