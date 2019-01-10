رامزي إلى يوفنتوس مجاناً الصيف القادم

آرون رامزي

أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس بأن يوفنتوس بطل إيطاليا سيتعاقد مع آرون رامزي لاعب وسط آرسنال نهاية الموسم، بصفقة انتقال مجانية.

وخاض الدولي الويلزي أكثر من 250 مباراة منذ انضمامه إلى الغانرز من كارديف سيتي عام 2008، لكنه أخفق في التوصل إلى اتفاق جديد مع النادي اللندني خلال العام الأخير من تعاقده.

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ويسمح هذا الأمر للاعب البالغ من العمر 28 عاماً بالتفاوض مع أي نادٍ خارج إنجلترا اعتباراً من بداية العام الجاري (الأول من يناير).

وذكرت التقارير أن يوفي سيدفع للاعب 140 ألف جنيه استرليني (حوالي 179 ألف دولار) أسبوعياً، في صفقة ستجعله ثاني أكثر اللاعبين تقاضياً للأجور في الفريق بعد كريستيانو رونالدو.

وخاض رامزي 18 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسجل مرتين من بينهما هدف لا ينسى أمام فولهام في أكتوبر المنصرم، رشحه كثيرون للمنافسة على جائزة أجمل هدف هذا الموسم.