بايرن ميونيخ يزاحم برشلونة لخطف توقيع رابيو
يسعى بايرن ميونيخ للانقضاض على أدريان رابيو نجم وسط باريس سان جيرمان المرشح للانتقال إلى برشلونة هذا الشهر.
وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع بطل الليغ 1 في يونيو القادم، وبات موقفه محسوماً بعدم التوقيع على عقد جديد.
ويعتبر البارسا الطرف الأقرب للتعاقد مع رابيو، بعدما تم التوصل لاتفاق على دفع مبلغ مُخفض لسان جيرمان من أجل ضمه وفقاً لتقارير إعلامية.
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ومع ذلك، أكدت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية أن بايرن اتصل رسمياً بإدارة الباريسي خلال الأيام الأخيرة، حيث حاول حسن صالحميديتش المدير الرياضي للنادي الألماني، إقناع سان جيرمان بتجميد اتفاقه مع برشلونة.
ويطمح بايرن حالياً في ضم رابيو هذا الشهر، أو إقناعه بالانتظار حتى الصيف والقدوم بشكل مجاني.
وسيشتعل بالتالي الصراع بين برشلونة وبايرن ميونيخ خلال الأيام القادمة، ليبقى القرار النهائي في يد رابيو لحسم مصيره.
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