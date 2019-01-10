ريال مدريد يؤكد ابتعاد كورتوا عن الملاعب بداعي الإصابة

تيبو كورتوا

أعلن ريال مدريد عن تعرض الحارس تيبو كورتوا لإصابة عضلية في وركه، قد تبعده عن مباريات مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار النادي إلى أن إصابة الدولي البلجيكي من الدرجة الأولى، أي أنها أضعف إصابة ممكنة.

وقال ريال في بيان رسمي: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم التشخيص بأنه يعاني إصابة من الدرجة الأولى في وركه الأيسر".

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وبالإضافة إلى مباراة ذهاب دور ثمن النهائي أمام ليغانيس ضمن كأس ملك إسبانيا التي جرت أمس الأربعاء، من المرجّح أن يغيب كورتوا عن مباراة في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس يوم الأحد.

ويخوض ريال مدريد مباراة الإياب أمام ليغانيس الأربعاء المقبل، قبل أن يستضيف إشبيلية صاحب المركز الثالث في الليغا بعدها بثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن ينوب كايلور نافاس عن كورتوا في حراسة المرمى خلال فترة الغياب القادمة.