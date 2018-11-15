أهداف مباراة كرواتيا وإسبانيا 3-2 دوري الأمم الأوروبية

صراع على الكرة بين بيريشيتش وراموس

تغلب منتخب كرواتيا على ضيفه الإسباني بثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

تقدم أندري كراماريتش لصاحب الأرض في الدقيقة 54 بعد عرضية رائعة من إيفان بريشيتش، لكن الدقيقة 56 شهدت التعادل حينما تلقى داني سيبايوس تمريرة من إيسكو ليودعها الشباك.

وفي الدقيقة 69، جاء هدف التقدم الكرواتي الثاني عن تين يديفاي.

وفي الدقيقة 78 احتسبت ركلة جزاء سجل منها سيرخيو راموس هدف التعادل، بعد لمسة يد على شيمي فيرساليكو.

برشلونة يتطلع للحصول على 78 مليون يورو من بيع آلكاسير وباولينيو

مودريتش: ريال مدريد لا يعرف المستحيل

ميسي يسعى لتخطي رقم بيليه التاريخي

ديبالا يرد على شائعات انتقاله لمانشستر يونايتد

بايرن ميونيخ يتراجع عن فكرة شراء خاميس

وفي اللحظات الأخيرة ارتدت تسديدة من يدي الحارس الإسباني دافيد دي خيا لتصل يديفاي داخل منطقة الجزاء ليسجل هدفه الثاني وهدف بلاده الثالث.

بهذه الخسارة، بقي منتخب إسبانيا في صدارة المجموعة مؤقتاً برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا إنجلترا وكرواتيا ولكلٍ منهما 4 نقاط.

وسيتأهل الفائز منهما في لقاء الثامن عشر من الشهر الجاري إلى المراحل الإقصائية الأخيرة على رأس المجموعة، فيما سيتجه الخاسر إلى التصنيف B، أما في حالة التعادل، ستتأهل منتخب إسبانيا بدلاً من أحدهما.