أهداف مباراة إنجلترا والولايات المتحدة 3-0 الودية

روني لحظة دخوله بديلا للينغارد

تغلب منتخب إنجلترا على ضيفه الأميركي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ويمبلي.

افتتح جيسي لينغارد التسجيل في الدقيقة 26 بعد تمريرة من ديلي آلي، وأضاف ترينت أليكساندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة التالية مباشرة، بعد تمريرة من الواعد جادون سانتشو.

وفي الدقيقة 58، نزل واين روني أسطورة مانشستر يونايتد ونجم دي سي يونايتد على حساب لينغارد ليشارك في مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده.

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وفي الدقيقة 77، تلقى كالوم ويلسون مهاجم بورنموث عرضية من فابيان ديلف ليسجل ثالث الأهداف.

بهذه المواجهة، أسدل الستار على مسيرة روني الدولية بوصوله للمباراة رقم 120 مع منتخب إنجلترا، الذي يستعد لمواجهة مصيرية أمام غريمه الكرواتي الأحد القادم في دوري الأمم الأوروبية.